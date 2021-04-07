Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после аварии в центре Москвы

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль. – Примечание «Газеты.Ru») предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам представителя защиты, Била обвиняют по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«Он признал, что был за рулем», – добавил адвокат.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело, суд запретил ему покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.