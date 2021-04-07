В Британии зафиксировали 79 случаев тромбоза после AstraZeneca

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет «Би-би-си».

Подчеркивается, что 19 человек в возрасте от 18 до 79 лет скончались. Две трети из людей, у кого образовались тромбы, — женщины.

Ранее британский регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало указать возможность образования тромбов в перечне очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Европейский лекарственный регулятор EMA также сообщал о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявили, что связи между вакциной и тромбозом не видят.