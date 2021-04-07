Двух мальчиков изнасиловали в заброшенном доме в Москве

В Южном Бутово по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании задержан москвич, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 6 апреля в полицию сообщили, что незнакомец предложил помочь двум несовершеннолетним донести пакеты до дома и уговорил их зайти в заброшенное здание на улице Старонародная в районе Южное Бутово в Москве.

«Там он применил к ним действия сексуального характера, после чего скрылся», — добавил источник агентства.

Мальчикам 13 и 14 лет, уточнил собеседник.

Подозреваемый, 48-летний уроженец Москвы, был задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера, дополнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области обвинили в растлении 53 мальчиков. В ходе обыска у священника была изъята «коллекция предметов далеко не духовного предназначения».