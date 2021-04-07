В Грузии врачам предъявили обвинение из-за смерти их коллеги после AstraZeneca

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения двум врачам и одной медсестре клиники города Ахалцихе, чья 27-летняя коллега Мэги Бакрадзе умерла после того, как она привилась от коронавируса препаратом AstraZenec. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление органа.

Медикам предъявлено обвинение за дачу ложных показаний. Уточняется, что сотрудники были допрошены во время расследования смерти Бакрадзе. Один из них рассказал, что находился с девушкой в комнате и оказал необходимую медицинскую помощь, когда ей стало плохо. Два других медика подтвердили это.

«Указанный факт своими показаниями подтвердили Б.Л. и Т.Г. (имена обвиняемых ведомство не разглашает), однако следствие установило, что после иммунизации В.И. никаких медикаментов М.Б. (Мэги Бакрадзе) не давал. Он вообще не находился в комнате, в которой ей стало плохо», — сказано в сообщении.

Прокуратура обратится в суд, чтобы избрать меру пресечения для обвиняемых. Им может грозить тюремное заключение сроком от двух до шести лет.

Мэги Бакрадзе получила вакцину 18 марта. Через несколько минут ей стало плохо, девушка впала в кому. На следующий день медик умерла.

Ранее в Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.