Саратов ввел карантин на два месяца из-за бешеной лисы

В Саратове на 60 дней ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы. Об этом пишет «Коммерсантъ — Средняя Волга'' со ссылкой на областное управление ветеринарии.

Отмечается, что тело животного нашли 5 апреля во дворе жилого дома. Экспертиза подтвердила, что лиса болела бешенством.

Позже вице-губернатор региона Игорь Пивоваров распорядился признать город неблагоприятным по эпидемиологической обстановке. Два месяца в населенном пункте нельзя ввозить или вывозить животных, а также проводить выставки. Кроме того, в городе идет массовая вакцинация животных, бездомных собак и кошек будут отлавливать.

Ранее аналогичный карантин ввели в селе Новотроицкое Ленинского района Еврейской автономной из-за бешеной волчицы. В ночь со 2 на 3 января волчица загрызла двух собак, покусала лошадь и напала на фермера. Мужчина смог ее задушить. Позже специалисты установили, что волчица болела бешенством.

Специалисты обнаружили семь очагов инфекции. Подчеркивается, что ветеринары уже вакцинировали всех животных в селе и будут наблюдать, не проявится ли бешенство.