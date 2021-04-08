Блогер Эдвард Бил высказался о предъявленном ему обвинении после ДТП

Блогер Эдвард Бил, который является виновником крупного ДТП в Москве, высказался о предъявленном ему обвинении, передает РЕН ТВ.

Он заявил, что в первые жизни так оступился, и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артемовой. «Если бы так можно было в тот момент, я бы оказался на ее месте. Я готов заявить как мужик, что это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку», — сказал Бил.

Накануне Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП в центре Москвы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.