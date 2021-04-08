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Общество. Новости

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Жительница Подмосковья объяснила приготовление еды на Вечном огне

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Женщина, которая готовила еду на Вечном огне в подмосковном городе Пушкино, объяснила, зачем она совершила такой поступок. Об этом она рассказала на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Московской области.

На вопрос сотрудника полиции, готовила ли она еду на Вечном огне, нарушительница отвечать не стала. Однако женщина заявила, что ей «нужна горячая еда» и что ее приучили, что у человека должен быть завтрак, обед и ужин.

«А что я делала? Привыкли питаться не в ресторане», — цитирует женщину РИА «Новости».

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором женщина готовит на сковороде блюдо на Вечном огне, находящемся возле мемориала «Скорбящая мать» в центре подмосковного города Пушкино. После появления записи полиция начала поиски нарушительницы. Впоследствии она была найдена и задержана.

В МВД России уточнили, что правоохранители задержали жительницу подмосковного Красноармейска 1956 года рождения. Против нее возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

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