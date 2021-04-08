Студентов СахГУ расселят в гостиницах после гибели двоих в общежитии

Студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, разместят в гостиницах и хостелах. Об этом сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Как отметил губернатор региона Валерий Лимаренко, правительство помогло с размещением студентов в областных социальных учреждениях.

«Распорядился помочь университету возобновить очный формат учебы. Для этого формируем совместную дорожную карту: куда переезжают студенты и с какого числа выходят на пары. Предполагается, что сначала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, — все оставшиеся», — заявил Лимаренко.

По его словам, данное решение является временным.

Чиновник также подчеркнул, что уже в апреле студенты СахГУ начнут постепенно возвращаться на очное обучение.

«Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы», — сказал Лимаренко.

Отмечается, что правительство области, СахГУ и Минобрнауки РФ изучают вариант создания студенческого городка, где планируется построить три корпуса площадью 30 тыс. кв. м, в которых смогли бы разместиться 1,5 тыс. студентов.

В марте в одном из общежитий СахГУ от удара током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Один получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана. Второй погиб, пытаясь спасти своего друга.

После трагедии началась проверка электрооборудование всех социальных учреждений в регионе. Кроме того, семьям погибших окажут финансовую помощь.