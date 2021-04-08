Пятая часть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом обрушится на Москву до 15.00 в четверг, 8 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Евгения Тишковеца.

«Ослабление начнется лишь к вечеру. Основная масса осадков пройдет до 15.00, вот эти все ливни с мокрым снегом», — сказал метеоролог.

По его словам, всего в четверг выпадет по меньшей мере 10 миллиметров осадков, что составляет пятую часть месячной нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в четверг, 8 апреля, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+6°С. Вечером столбики термометров будут показывать 0...+2°С.

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