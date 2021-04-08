В «Векторе» рассказали о принципе вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, по какому принципу используется российская вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная вакцина является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день. Максютов уточнил, что компоненты препарата по составу не отличаются.

Он также рассказал, что в настоящее время в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Поэтому ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» — стандартна.

Ранее Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации. Он отметил, что ревакцинация данным препаратом безопасна.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».