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Общество. Новости

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции &laquo;ЭпиВакКорона&raquo; от центра &laquo;Вектор&raquo; Фотография вакцины от коронавирусной инфекции &laquo;ЭпиВакКорона&raquo; от центра &laquo;Вектор&raquo;

В «Векторе» рассказали о принципе вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, по какому принципу используется российская вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная вакцина является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день. Максютов уточнил, что компоненты препарата по составу не отличаются.

Он также рассказал, что в настоящее время в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Поэтому ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» — стандартна.

Ранее Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации. Он отметил, что ревакцинация данным препаратом безопасна.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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