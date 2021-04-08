Армения получила первую партию из 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Армения получила первую партию из 15 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что препараты были доставлены в четверг, 8 апреля, в аэропорт «Звартноц» в армянской столице. Вакцины были переданы руководству Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава республики.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в государстве с населением 2,96 миллиона человек выявлено 198 898 случаев коронавируса, скончались 3 647 человек.

7 апреля президент России Владимир Путин на переговорах с армянским премьер-министром Николом Пашиняном пообещал, что Москва обеспечит потребности Армении в вакцине от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.