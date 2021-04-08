В Швеции у 60-летней пациентки выявили тромбы после вакцинации AstraZeneca

Шведское управление медицинских препаратов расследует еще один случай возникновения осложнений у пациента после вакцинации препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство ТТ.

Речь идет о 60-летней женщине, у которой спустя чуть более двух недель после получения препарата нашли тромбы в легких в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и подозрением на кровотечение. Пациентка лечилась в больнице, сейчас выздоравливает.

В двух других случаях, зарегистрированных в Швеции, осложнения возникли у 30-летней пациентки, которая оказалась в отделении интенсивной терапии после вакцинации, а также у 60-летней жительницы города Лунд на юге страны, которая скончалась в результате тяжелого нарушения свертываемости крови после прививки.

Ранее сообщалось, что разработчики британско-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca начали исследования, почему после прививки препаратом у некоторых пациентов образуются тромбы.

7 апреля Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.

Позже в ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом.