Четыре человека погибли при пожаре в Якутии

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Якутии по факту смерти четырех человек. Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме в селе Чапаево Хангаласского района, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Как выяснили следователи, глава семейства вынес из загоревшегося жилища двух своих детей, 2017 и 2018 годов рождения, но спасти их не удалось, они погибли. Мать детей и жительница соседней квартиры также погибли.

Огонь уничтожил дом на общей площади 800 квадратных метров. Сейчас следователи устанавливают причину возгорания.

В СК добавили, что изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин пожара. Кроме того, уже допросили жильцов дома и свидетелей возгорания.

Ранее в Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова.