Директор «Вектора» рассказал о реакции у пациентов на «ЭпиВакКорону»

Новых нежелательных реакций на вакцину «ЭпиВакКорона» не выявлено. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцина легко переносилась у пациентов, она практически не вызывает побочных эффектов. У привитых были лишь те реакции, которые описаны в инструкции: кратковременная болезненность в месте укола, небольшое повышение температуры.

До этого Максютов рассказал, что вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день, компоненты препарата по составу не отличаются.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».