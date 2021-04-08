На Москве-реке со льдины спасли девушку

Девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке в ночь на четверг, 8 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Отмечается, что сообщение о человеке на льдине поступило на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы».

Прибывшая на место инцидента дежурная смена обнаружила в районе Саввинской набережной в 30 метрах от берега женщину, которая сидела на льдине.

Пострадавшей оказалась девушка 1995 года рождения. Ее госпитализировали с признаками охлаждения.

По словам собеседника агентства, рассказать о причине своего нахождения на льдине москвичка не смогла.

В марте сообщалось, что на Москве-реке спасатели сняли с отколовшейся льдины двух велосипедистов.