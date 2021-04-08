В России выявили 8 672 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 672 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 294 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 365 пациентов, полностью выздоровели 9 558 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 024), Санкт-Петербурге (695), Московской области (567), Нижегородской области (243) и Ростовской области (239).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 614 834 случая коронавирусной инфекции, из них 101 845 — с летальным исходом. Вылечились 4 239 038 человек.

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 8 апреля достигло 133 116 310. Во всем мире из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 887 706 человек. При этом вылечились более 105 млн человек.