Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Словакии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российской вакциной против коронавируса «Спутник V» в Словакии.

«В ЕС, с одной стороны, есть централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь централизованных решений, на основе двусторонних контактов обговаривать возможные закупки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть устойчиво высокий спрос на российскую вакцину во многих странах мира. Пресс-секретарь назвал это очевидной реальностью, с которой приходится работать.

В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Решение Матовича стало ответом на требование его отставки со стороны партий «Свобода и солидарность» и «За людей», пригрозивших покинуть правящую коалицию, если премьер не выполнит их условия.

Их протест спровоцировало решение главы кабмина по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без консультаций с союзниками и одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).