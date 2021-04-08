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Общество. Новости

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Стартовала регистрация на трек «Студенты» четвертого конкурса «Лидеры России»

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Восьмого апреля 2021 года на площадке киноконцерна «Мосфильм» в рамках презентации запуска Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» был дан старт регистрации на трек «Студенты» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Цель трека – выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом.

Запуск трека поддержал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 26 апреля в 23.59 по московскому времени.

«У нас неделю назад стартовал самый известный проект для управленцев в стране – конкурс «Лидеры России», победители которого работают сегодня и губернаторами, и заместителями глав федеральных ведомств, и министрами региональных правительств, и мэрами крупнейших городов (в том числе городов-миллионников), и вице-президентами крупнейших российских компаний. И впервые, по предложению ребят, в этом году появился отдельный трек в «Лидерах России» для студентов. Раньше базовым условием для участия в конкурсе было наличие управленческого опыта. Понято, что у большинства студентов его просто не может быть. Теперь у них появляется возможность для участия в проекте. Перед вами сегодня безграничные возможности. Вы невероятно талантливые люди. Поэтому хочу пожелать вам главное – не упускайте момент, не упускайте возможность сделать свой выбор и сделать свой ход. Удачи вам!», – обратился к участникам ККириенко

В треке «Студенты» смогут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся в ссузах, на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончившие обучение не более двух лет назад.

«Мы запускаем этот трек специально для молодых людей, у которых пока нет или мало управленческого опыта. Участие нем позволит студентам получить стажировки, в том числе, в органах госуправления и крупных корпорациях, а также перспективу дальнейшего трудоустройства. Кроме того, в треке «Студенты» конкурса «Лидеры России» участники смогут выиграть образовательные сертификаты и много других полезных призов. А студенты, показавшие наилучшие результаты, получат возможность работы с наставниками из числа финалистов и победителей четвертого конкурса «Лидеры России». И самое ценное, конечно, то, что каждый участник по итогам дистанционных этапов трека «Студенты» получит подробные отчеты о своих сильных и слабых сторонах и рекомендации по дальнейшему развитию компетенций», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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