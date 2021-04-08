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Общество. Новости

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СК повторно изучит дело жителя Уфы, до смерти избившего предполагаемого педофила

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Материалы уголовного дела жителя Уфы, осужденного за избиение до смерти предполагаемого педофила, будут повторно изучены в Следственном комитете РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями», — сказано в сообщении.

В СК назвали необъективными оценки лиц, которые не имеют доступа к материалам уголовного дела и дают оценочные суждения на основе публикаций в СМИ. Однако Бастрыкин поручил выяснить, как объясняли квалификацию действий Санкина в СУ по Республике Башкортостан, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также проанализировать обоснованность процессуальных решений и другие доказательства.

В сообщении также уточняется, что будет изучено уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и прекращенное в суде по причине смерти обвиняемого.

В январе жителя Уфы Владимира Санкина приговорили к 8 годам колонии строго режима за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.

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