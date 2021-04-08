Ушел в отставку московский судья, отправивший в СИЗО Фургала и Калви

Ушел в отставку судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, который отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Ирину Софинскую.

По ее словам, Карпов уволился по собственному желанию.

Артур Карпов родился 15 мая 1969 года. 12 июня 2007 года указом президента России Владимира Путина был назначен судьей Басманного районного суда Москвы, в 2010 году переназначен тогдашним российским лидером Дмитрием Медведевым еще на шесть лет.

Карпов в том числе известен благодаря тому, что он в августе 2011 года санкционировал арест предполагаемого организатора убийства журналиста «Новой газеты» Анны Политковской — отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова.

В феврале 2019 года Карпов отправил под арест на два месяца основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви.

В июле прошлого года судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей.