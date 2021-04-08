В Иркутской области задержали подозреваемую в хищении более 25 млн руб. у детей-сирот

В Иркутской области полицейские задержали соцработника, подозреваемую в хищении более 25 млн рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, работник органов опеки и попечительства, находясь в сговоре с опекунами, создавала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей. По этим документам злоумышленники обналичивали накопительные пособия, которые полагались детям по достижении 18-летнего возраста. Представитель МВД добавила, что чиновница забирала себе около половины суммы и тратила их на личные нужды.

«По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 млн рублей», — заявила представитель МВД.

Следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве, дополнила Волк.

Она также рассказала, что в офисных и квартирах, где проживают преступницы, в процессе обыска были найдены документы, цифровые носители информации, которые доказывают факт хищения. Соцработника отправили под домашний арест. Тринадцать ее сообщников находятся под подпиской о невыезде.

Как уточняет агентство, в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области дополнили, что задержанная является специалистом отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье-Сибирское.