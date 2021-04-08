«Россия 24» показала 14-ю серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

В эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 8 апреля, продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

14-я серия называется «В.А. Маклаков: «Все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Временное правительство вдруг выяснило, что Россией управлять не так просто, как казалось, констатировал митрополит Тихон.

Началось все с так называемого приказа №1, разрушившего дисциплину в армии. Он передал решение всех вопросов к советам солдатских депутатов. «Фронт был разрушен», — отметил автор фильма.

Затем было покончено с вертикалью власти в лице губернаторов и вице-губернаторов. «Страна гибла на глазах», — отметил митрополит Тихон.

Были упразднены полиция и уголовный суд. «Страна погрузилась в бандитизм», — говорит автор фильма. Из уголовников и террористов стали набирать новую народную милицию.

Естественно, начался сепаратизм. К 1918 году на территории империи, по сути, были десятки правительств, подсчитал митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.