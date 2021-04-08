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Общество. Новости

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Тулеев заставлял российских чиновников изображать йети ради туристов

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал о том, как заставлял местных чиновников переодеваться в йети и разжигал интерес к снежному человеку для развития горнолыжного туризма в регионе. Об это сообщает РИА «Новости».

По словам Тулеева, после того как он услышал рассказы местных охотников о том, что они видели двухметрового заросшего шерстью великана, он сам поехал на снегоходе до Азасской пещеры, чтобы посмотреть на него, однако никаких следов йети не обнаружил.

«Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали — до одного млн человек в год, — это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить — покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут», — рассказал он, вспомнив разговор с главой Таштагольского района Владимиром Макутой.

С 2010 года в в Горной Шории появился новый праздник — День снежного человека, который был приурочен к открытию горнолыжного сезона. Кроме того, был учрежден приз в один млн рублей тому, кто сможет найти снежного человека.

Тулеев также подчеркнул, что когда интерес у людей начал пропадать, он попросил главу Таштагольского района «взбодрить народ».

«Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но, конечно, потом обязательно отметь его, и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь», — сказал бывший губернатор Кемеровской области Макуте.

Ранее Аман Тулеев был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

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