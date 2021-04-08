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Общество. Новости

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Исаев: ЕР последовательно работала над законодательной реализацией положений послания президента

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«Единая Россия» способствовала оперативной реализации обозначенных главой государства социально значимых задач, отметил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

«В условиях ковида президент принял решения о выделении специального пособия на детей – по 10 тысяч рублей. Мы придали закону обратную силу: документ был принят весной, а начал действовать уже с января. По инициативе «Единой России» был принят закон, который запретил списывать эти деньги за долги», - сказал Андрей Исаев.

Фракцией был принят ряд законов, направленных на решение проблемы лекарственного обеспечения.

«Мы расширили список нозологий – с 7 до 12. Соответствующие решения приняты. Также принят ряд законов, направленных на повышение доступности лекарственных препаратов, сдерживания цен на них, упрощение дистанционной продажи лекарств и многое другое», - отметил парламентарий.

В целом, для партии на первом месте всегда стояло выполнение всех социальных обязательств, в том числе новых, принятых по инициативе арезидента, резюмировал Андрей Исаев.

«Единая Россия» участвовала в подготовке послания президента 2020 года – партия направила предложения и конкретные социальные инициативы, которые обсуждали с людьми в регионах. Андрей Турчак назвал документ прямым руководством к действию для единороссов.

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