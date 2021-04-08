РПЦ определит свое отношение к смене пола

Комиссия Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) по богословию и богословскому образованию создаст рабочую группу, чтобы изучить отношение церкви к смене пола. Об этом говорится на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«Было сформулировано задание по изучению вопроса об отношении Православной церкви к так называемой смене пола. Для разработки документа по этой теме в рамках комиссии будет создана отдельная рабочая группа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что к работе группы будут привлечены компетентные эксперты.

Ранее православные священники сравнили ЭКО с евгеникой. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике заявил, что если Русская православная церковь легализует экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), это будет означать «прямой путь к евгенике».

По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие, но «фактически представляет собой новую форму размножения человечества». Если один из способов будет легализован, то это будет оправдывать в глазах общественности и другие методики, что станет прямым путем к евгенике, которая использовалась во времена фашистской Германии и была осуждена на Нюрнбергском процессе.