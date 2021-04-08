Нидерланды не будут возобновлять вакцинацию AstraZeneca для лиц младше 60 лет

Нидерланды не будут возобновлять вакцинацию от коронавируса препаратам AstraZeneca среди лиц младше 60 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге, пишет газета Algemeen Dagblad.

«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», — сказал министр.

Такое решение было принято после того, как Совет здравоохранения Нидерландов рекомендовал прекратить использовать препарат для лиц младшего возраста. Им предложат другие вакцины. В то же время люди пожилого возраста будут прививаться препаратом AstraZeneca и далее.

В Нидерландах коронавирусом заразились 1 349 732 человека, скончался 16 871 пациент.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам добавило сведения о возможном развитии тромбозов в описание вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В ВОЗ также называли вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.