Читателей индийской газеты возмутило неуместное фото Путина

Газета Indian Express по ошибке опубликовала фотографию российского лидера Владимира Путина, чем возмутила читателей.

Читатели индийского медиа даже обратились с жалобами к официальному аккаунту Кремля. Газета случайно опубликовала фотографию Путина в статье о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом.

Многие пользователи раскритиковали невнимательность журналистов. Некоторые даже посчитали оплошность оскорбительной, утверждая, что издание должно официально извиниться перед российской стороной.

Позже Indian Express написала в Twitter, что снимок попал в статью из-за технической ошибки. Журналисты отметили, что сожалеют о произошедшем.