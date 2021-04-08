В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост по коронавирусу

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 55 941 человека. Это стало седьмым рекордом за последние десять дней, пишет Reuters.

За прошедшие 24 часа также были госпитализированы 2316 больных, умерли 258 пациентов. К настоящему моменту в Турции коронавирусом заразились 3 633 925, погибли 32 943, выздоровели 3 194 978 человек. Уточняется, что 2615 больных находятся в тяжелом состоянии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявлял, что из-за роста заболеваемости ужесточаются меры безопасности — в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы, 2 апреля, до 5.00 понедельника, 5 апреля.

Ранее президент Турции заявил, что страна планирует завершить вакцинацию населения в июне текущего года.

Глава государства также рассказал, когда Турция прекратит закупать иностранные вакцины.