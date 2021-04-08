В Северной Македонии не будут использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60

Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca в Северной Македонии не будут применять для граждан младше 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минздрава страны Венко Филипче.

«Вакцину AstraZeneca не будут делать лицам младше 60 лет в нашей стране. Лица моложе 60 лет, которые уже приняли вакцины в Сербии, если почувствуют какие-либо симптомы, должны сообщить врачам и прийти на осмотр. До сих пор, за исключением одного случая, не были зафиксированы осложнения», — говорится в сообщении.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам добавило сведения о возможном развитии тромбозов в описание вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В ВОЗ также называли вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.