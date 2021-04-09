Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В московских аэропортах отменено и задержано 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Кроме того, в Домодедово пять вылетов было отменено и один задержан.

При этом в Шереметьево отменили также пять рейса и еще один задержали.

В свою очередь в аэропорту Внуково было задержано два вылета и еще три рейса отменено.

Информация о задержках и отменах вылетов в Жуковском отсутствует.

Причины задержек и отмены рейсов в настоящее время неизвестны.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами. Также стало известно, что международные пассажирские авиаперелеты будут выполняться еще из 13 городов РФ.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.