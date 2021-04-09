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Общество. Новости

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко рассказала, после чего Россия может перейти к «постковидному времени»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, при каком условии в России может настать «постковидное время». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Она выразила мнение, что Россия сможет быстрее других стран снять большую часть ограничительных мер и войти в «постковидное время».

По ее словам, положительная тенденция в эпидемиологической ситуации в стране может быть обеспечена за счет ответственного подхода к кампании по вакцинации в России, а также выработке коллективного иммунитета у ее граждан.

Сенатор подчеркнула, что по числу проведенных прививок от COVID-19 Россия входит в десятку стран. Матвиенко добавила, что также в стране фиксируется рост интереса граждан к вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах.

В России выявили более 4,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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