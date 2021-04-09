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Общество. Новости

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Извержение вулкана Этна на Сицилии, 15 февраля 2021 года Извержение вулкана Этна на Сицилии, 15 февраля 2021 года

Граждан Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

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Власти Гренадин и Сент-Винсента приняли решение о начале эвакуации граждан на фоне угрозы извержения вулкана. Об этом сообщает премьер островного государства Ралф Гонсалвес в своем Twitter.

Он отметил, что всего ожидается эвакуация 110 тыс. граждан.

«Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в «красных зонах» на северо-востоке и северо-западе острова», — написал Гонсалвес.

Премьер также обратился к другим гражданам с призывом действовать для обеспечения своей безопасности.

Днями ранее сейсмологи издали предупреждение о том, что были зафиксированы подземные толчки, которые свидетельствуют о скором начале извержения вулкана.

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