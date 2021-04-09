Эдвард Бил обратился к потерпевшим в аварии с его участием в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил, который является виновником ДТП в центре Москвы, обратился к потерпевшим после аварии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, он надеется, что его простят. При этом блогер добавил, что готов возместить ущерб.

Кроме того, виновник ДТП добавил, что «вся страна против него и сейчас, и до сих пор».

«У нас такой менталитет, они готовы разорвать на куски оступившегося человека один раз. Я делал много всего — и плохого, и хорошего — я не скрываю, но моя какая-то часть аудитории поддерживает, люди- автолюбители, они понимают, что я не специально», — подчеркнул Бил.

При этом он указал на то, что его автомобиль в момент аварии не превышал скоростной режим в 90 км/ч.

Блогер также назвал пострадавшую Марию Артемову «добрым человеком» и выразил надежду на их личную встречу: «Я сделаю все возможное, чтобы она встала на ноги».

Ранее стало известно пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Артемова вышла из комы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия был обнаружен блогер Эдвард Бил.

Изначально Бил отрицал, что находился за рулем автомобиля. В его отношении было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови. Суд запретил ему покидать жилье, пользоваться интернетом и садиться за руль в качестве меры пресечения.