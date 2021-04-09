В Москве в пятницу ожидается до +11°С

В Москве в пятницу, 9 апреля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +9°С — +11°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в -2°С — 0°С, скорость ветра составит 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление будет находиться на отметке 752 — 755 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее синоптики назвали регион, куда весна пришла на три недели раньше.