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Общество. Новости

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В Якутске школьница скончалась после падения из окна

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В Якутске школьница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Региональная прокуратура инициировала проверку по данному факту.

«Прокуратура города Якутска проводит проверку по факту падения 9 апреля 2021 года несовершеннолетней девочки с 8 этажа одного из многоквартирных домов», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, источник агентства уточнил, что скончавшейся было 16 лет, она была ученицей одной из местных школ. При этом девочка не состояла на учете в ПДН, училась хорошо.

В региональном Минздраве рассказали, что подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти школьницу не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге из окна выпал шестиклассник.

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