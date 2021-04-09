В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Центры массовой вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании Johnson & Johnson в Северной Каролине и Колорадо временно закрыли из-за появления побочных реакций у 18 пациентов, четверых из них госпитализировали. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что всего в центре прививку получили более 2,3 тыс. человек.

Центр в Колорадо приостановил свою работу после жалоб 11 вакцинированных. Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания изучает информацию о любых побочных эффектах вакцинации.

Вакцина от компании Johnson & Johnson является однокомпонентной, ее эффективность оценивается в 66,1%. США одобрили препарат 28 февраля, Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — в марте текущего года.

Ранее сообщалось, что на заводе в Балтиморе, штат Мэриленд, испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson.