В Приморье задержали двух полицейских по подозрению в избиении человека

Два сотрудника Находкинского линейного отдела МВД России задержаны по подозрению в избиении в 2016 году мужчины. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно информации следствия, правоохранители произвели незаконное задержание мужчины, избили его, пытаясь заставить его дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отмечается, что действия полицейских были направлены на повышение показателей Находкинского ЛО по выявлению и пресечению совершения преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий...».

В настоящее время решается вопрос об избрании двум полицейским меры пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале сообщалось, что на Чукотке двух полицейских заподозрили в избиении со спецсредствами местного жителя.