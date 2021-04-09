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Общество. Новости

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Эксперты назвали самые популярные города России для путешествий на поезде

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Эксперты определили самые популярные города России для путешествий на поезде в марте-апреле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру.

Так, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж.

Кроме того, популярностью пользуются составы, курсирующие между Москвой и Ярославлем, Белгородом, Сочи, Смоленском и другими городами. Также в этот рейтинг попали маршруты Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

Эксперты отмечают, что чаще всего россияне выбирают железнодорожные путешествия на небольшие расстояния, чтобы отдохнуть на выходных.

Средний чек за железнодорожный билет по России на апрель составляет 2 262 руб. в одну сторону.

В марте также самым популярным маршрутом оказалось направление Москва — Санкт-Петербург. На втором месте, как и в апреле, направление столица – Нижний Новгород, на третьем – Москва – Брянск.

Ранее сообщалось, что туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Сочи на майские праздники.

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