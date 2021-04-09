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Общество. Новости

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Гонконг отложил закупку AstraZeneca

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Власти Гонконга отложили закупку 7,5 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет газета South China Morning Post.

«Основная причина заключается в том, что у нас уже достаточно запасов [других вакцин]», — приводятся слова секретаря (министра) по вопросам здравоохранения Софии Чэнь.

Она подчеркнула, что «в этом году нет необходимости» в поставках препарата, хотя в прошлом году Гонконг подписал контракт на поставку 7,5 млн доз.

Источник в правительстве заявил, что заказ не будет аннулирован, его отложили до того времени, когда производитель доработает вакцину и повысит ее эффективность против южноафриканского штамма.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам добавило сведения о возможном развитии тромбозов в описание вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В ВОЗ также называли вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 млн привитых зафиксированы единичные случаи.

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