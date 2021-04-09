Великобритания введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну

В правительстве Великобритании собираются уже в мае принять решение о возобновлении международных поездок и введении новой системы для прибывающих в страну граждан. Об этом сообщается на официальном сайте правительственной рабочей группы по вопросам туризма.

Окончательное решение о возобновлении международного сообщения будет принято не раньше 17 мая. На сегодняшний день уже известно, по каким принципам будет работать данная система, сказал министр транспорта Грант Шэппс.

Гражданам Великобритании не нужно будет доказывать, как это происходит сейчас, то, что они имеют веские основания для выезда за границу, однако страны назначения разделили на «зеленые», «желтые» и «красные» в зависимости от уровня эпидемической опасности.

Перед въездом в страну из «зеленых» зон необходимо будет пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Также на второй день по прибытии нужно сдать еще один тест. Если вирус не будет выявлен, то въезжающим гражданам не нужно будет уходить на карантин.

Если турист прибыл из «желтой» зоны, также нужно сдать тест, а по прибытии в Британию отправиться на десятидневный карантин у себя дома или в отеле. На седьмой или восьмой день пребывания в изоляции необходимо сдать второй тест, в случае если все тесты отрицательные, изоляция может завершиться раньше.

Для граждан, прибывших из «красной» зоны будут действовать более жесткие ограничения. Людей поместят в специализированные центры обсервации с тестированием перед въездом, а также на второй и восьмой день после прибытия. Досрочный выход из карантина в данном случае не предусмотрен.

Британцам будут доступны бесплатные или более дешевые тесты, которые предоставит Национальная медицинская служба. Иностранцам же придется приобретать более дорогие варианты у частных компаний.

По словам Шэппса, на сегодняшний день правительство страны занимается оценкой ситуации с коронавирусной инфекцией за пределами Великобритании, поэтому сейчас еще не ясно в каких зонах какие страны находятся.

По предварительной информации, система будет работать с 17 мая до 28 июня. После этого государство официально намерено пересмотреть правила и решить, можно ли их отменить полностью.

Ранее стало известно, что уже в апреле в Великобритании начнутся пилотные испытания паспортов вакцинации. При этом предполагается, что широко применяться такие документы будут не раньше осени.