Генпрокурор Белоруссии завел уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Об этом сообщает РИА «Новости».

В марте, по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко Швед заявил, что генпрокуратура намерена возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время войны. Позже генпрокурор сообщал, что Минск в случае расследования этого дела поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче преступников, которые еще живы.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», — сказал Швед журналистам в пятницу, 9 апреля.

21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов есть национальный иммунитет к идеям нацизма. Такие слова он сказал на митинге в честь 78-й годовщины хатынской трагедии.

22 марта 1943 года фашисты уничтожили белорусскую деревню Хатынь, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 году на месте, где находилась деревня, открыт мемориальный комплекс.