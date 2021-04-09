Посол РФ сообщил о готовности договора по поставкам «Спутника V» в Австрию

Договор по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Австрию почти готов. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, пишет РИА «Новости».

«Федеральный канцлер (Себастьян) Курц в телефонном разговоре с президентом (Владимиром) Путиным поднял вопрос о поставках «Спутника» в Австрию. С того момента над темой работают команды обеих стран», — сказал Любинский.

По его словам, если договор будет подписан на следующей неделе, то первая партия препарата поступит в Австрию к концу апреля, все количество доз — до июля.

Посол также назвал вопросом политической ответственности одобрение «Спутника V» в Австрии. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, когда страна может закупить «Спутник V».

В Австрии коронавирусом заразились 568 914 человек, погибли 9 586 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».