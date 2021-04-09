Минск запросит помощь у РФ и ФРГ по делу о геноциде белорусов в годы ВОВ

Белоруссия намерена запросить правовую помощь у России и Германии, а также обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в пятницу, 9 апреля, генеральный прокурор страны Андрей Швед, передает РИА «Новости».

Ранее Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы войны.

По словам генпрокурора, Минск рассчитывает на оперативную помощь ведомства и архивов России, где, как предполагается, собрано достаточное количество документов о геноциде белорусского народа и других лиц, проживающих на территории БССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

«Конечно, мы обратимся за помощью к ведомствам и учреждениям ФРГ... Соответственно, мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса», — сказал Швед журналистам.

Он также добавил, что существует необходимость в том, чтобы направить запросы об оказании помощи в Литву, Польшу и ряд других стран.