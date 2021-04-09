В Москве за сутки выявили 2 412 заражений коронавирусом, пишет оперштаб в Telegram.

Это стало максимумом с 30 января. 8 апреля выявили 2 024 заражения, 7 апреля — 1 585, 6 апреля — 1 747.

Также за прошедшие 24 часа погибли 57 пациентов в московских больницах. Таким образом, в столице заразились 1 044 220, умерли 17 139 человек.

За минувшие сутки в России выявили 9 150 случаев коронавирусной инфекции.

Днем ранее в стране было выявлено 8 672 случая COVID-19. По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 402 пациента, полностью выздоровели 9 662 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 623 984 случая коронавирусной инфекции, из них 102 247 — с летальным исходом. Вылечились 4 248 700 человек.