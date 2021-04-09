Эксперт объяснила новые назначения врио глав Ульяновской области и Тувы

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала назначение на пост врио главы Ульяновской области Алексея Русских и на пост врио главы Тувы — Владислава Ховалыга.

«До назначения Русских занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике, является членом ЦК КПРФ. Окончил четвертый поток Школы губернаторов. Несколькими днями ранее Президент назначил врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга, до этого генерального директора АО «Тываэнергосбыт» и бывшего мэра Кызыла. Владислав Товарищтайович продолжительное время работал в правительстве Республики, занимал должность министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Как и врио Ульяновской области, является слушателем четвертого потока Школы губернаторов», — отметила Кислицына.

По словам эксперта, новые назначения стали продолжением кадровой политики президента.

«Отставкой губернатора Ульяновской области по сути завершился процесс смены старого губернаторского корпуса на губернаторов новой волны. Работа с профессионалами, прошедшими специальную подготовку, имеющими большой опыт, который будет полезен для регионов, является важнейшим критерием формирования команды в отличии от, скажем, партийности», — добавила она.

«Несмотря на то, что регионы непростые, а новые руководители — профессионалы с очень разным бэкгранудом, они адекватны стоящим перед регионами задачам благодаря специализированной подготовке. Важен как их опыт работы в различных управленческих структурах на разных уровнях власти, так и обучение в школе губернаторов, которое фактически стало обязательным элементом. В этом смысле Школа губернаторов, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, становится основным поставщиком новых кадров», — резюмировала Кислицына.