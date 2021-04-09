Эксперты назвали продолжительность здоровой и счастливой жизни в России

На сегодняшний день, согласно результатам исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, продолжительность здоровой и счастливой жизни в стране составляет 46,5 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Эти показатели посчитаны с помощью формулы QALY и означают продолжительность жизни за вычетом тех лет, которые были потрачены на серьезные заболевания, на долю людей, которые довольны своей жизнью.

«По мнению россиян, важный критерий хорошего состояния здоровья — сохранение мобильности, отсутствие беспокойства и депрессии», — отмечают эксперты.

Кроме того, опрошенные граждане РФ находят радость в интересной работе, хорошо сложившейся жизни, в детях и внуках, а также когда здоровы все близкие люди, говорится в сообщении.

Ранее Финляндию в четвертый раз объявили самой счастливой страной мира по версии Организации объединенных наций.

QALY — универсальный критерий эффективности лекарственной терапии. Один из элементов фармакоэкономической оценки медицинских технологий, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и используется в ряде развитых стран, например, в США и Великобритании.