Захарова считает небылицами информацию США о содержании Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала небылицами ту информацию, которую американские власти придумывают о содержании Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

«Официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», — сказала Захарова.

Она также призвала Вашингтон провести открытые расследования всех случаев, когда в США нарушались права заключенных. По ее словам, это противоречит конституции США, уголовному законодательству, а также международному праву и гуманитарным нормам.

Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Вашингтона публичного отчета о предпринятых мерах, направленных на защиту прав заключенных.

Ранее «Известия» сообщили, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат.