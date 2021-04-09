Задержан адвокат экс-полковника Захарченко за посредничество во взяточничестве

Московские следователи возбудили уголовное дело против адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Александра Горбатенко за посредничество в передаче взятки в 500 тыс. руб., его задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка Следственного комитета России Юлию Иванову и источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с июля по август 2018 года задержанный помогал своему знакомому получить взятку, являясь посредником. Мужчина договорился с должностными лицами УМВД РФ по Химкам, что если его знакомый передаст взятку, то правоохранители направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, и отдал им оговоренные 500 тыс. руб.

По словам Ивановой, в ближайшее время адвокату будет избрана мера пресечения.

В настоящее время следователи устанавливают личности других участников преступления, их действиям также будет дана всесторонняя правовая оценка.

Ранее сообщалось, что экс-полковник Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд руб.

Бывший глава управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковник был приговорен к 12,5 года лишения свободы.