Депздрав объяснил, что делать при невозможности записаться к участковому врачу

Читатели «Газеты.Ru» рассказали о недельных очередях, которые образовались в некоторых московских поликлиниках. Такие сообщения поступили из медучреждений в разных районах города, в том числе из Даниловского района, Ховрина, Южного Бутова, Солнцева и других. В некоторых случаях ожидание приема по записи может составлять две недели.

В Депздраве Москвы сообщили «Газете.Ru», что проблемы при записи могут отмечаться в отдельных структурах и не являются системными.

«Доступность записи к врачам в поликлиниках постоянно мониторится и находится на контроле медицинских организаций. Снижение записи может отмечаться в отдельных структурных подразделениях поликлиник и не является системным. При возникновении ситуаций, когда доступность снижается, к приемам могут привлекаться необходимые специалисты из других филиалов медицинской организации», – отметили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, в случае необходимости пациенты могут попасть на прием к дежурным врачам без предварительной записи в день обращения.