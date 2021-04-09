Турция начала масштабную вакцинацию сотрудников в сфере туризма

Турция запустила систему вакцинации для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года, все это проходит в рамках программы «Безопасный туризм». Об этом сообщает агентство по развитию туризма Турции (TGA).

«Турция начала полноценную вакцинацию сотрудников туристической отрасли. Программа вакцинации коснется сотрудников авиакомпаний, аэропортов, объектов размещения, туристических агентств, а также профессиональных гидов», — говорится в сообщении.

По информации TGA, в стране документ стал обязательным для всех отелей, в которых более 30 номеров. На данный момент сертифицировано более 8 тысяч объектов.

Ранее в Турции за последние десять дней зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу, инфекция подтвердилась у 55 941 человек.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в июне.